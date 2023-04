Elenchi aggiuntivi alle GPS: chi è in prima fascia deve presentare la domanda tra il 12 e il 27 aprile? ESEMPI (Di giovedì 6 aprile 2023) Elenchi aggiuntivi alle GPS: il Ministero ha confermato ai sindacati che la finestra di inserimento sarà presente su istanze online dal 12 aprile ore 9 al 27 aprile ore 14. Si attende pertanto la pubblicazione e poi l'avvio della presentazione delle domande. Si tratta di un'opportunità per gli aspiranti che non si sono potuti inserire entro il 31 maggio 2022 in prima fascia ma che sono in possesso di abilitazione/Tfa sostegno o in procinto di conseguirla entro il prossimo 30 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023)GPS: il Ministero ha confermato ai sindacati che la finestra di inserimento sarà presente su istanze online dal 12ore 9 al 27ore 14. Si attende pertanto la pubblicazione e poi l'avvio della presentazione delle domande. Si tratta di un'opportunità per gli aspiranti che non si sono potuti inserire entro il 31 maggio 2022 inma che sono in possesso di abilitazione/Tfa sostegno o in procinto di conseguirla entro il prossimo 30 giugno. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ferrarauilscuol : Elenchi aggiuntivi GPS e GI: tutte le info - SirenettaLa : RT @cislscuola: Istanze per l'inclusione negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, presentazione dal 12 al 27 aprile @CislNazionale @… - barbycristallo : RT @cislscuola: Istanze per l'inclusione negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, presentazione dal 12 al 27 aprile @CislNazionale @… - Enzo_CISL_Bg : RT @cislscuola: Istanze per l'inclusione negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, presentazione dal 12 al 27 aprile @CislNazionale @… - uil_rua : UIL Scuola RUA Venezia ( -