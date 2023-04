“Edoardo, ti hanno visto”. Guendalina Tavassi non tace e parla del fratello dopo il GF Vip (Di giovedì 6 aprile 2023) Il GF Vip 7 sarà ricordato come l’edizione delle polemiche, da Nikita Pelizon a Oriana Marzoli passando per Edoardo Tavassi nessuno è stato mai al riparo e ora, che il gioco è finito, entra in ballo Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo ha voluto dire la sua sul percorso del fratello in una lettera aperta pubblicata su Novella 2000. “Caro Edo, io sono orgogliosissima di te, lo sono sempre stata, ma dopo la tua partecipazione al Grande fratello Vip sono veramente sempre più fiera di avere un fratello così”. “Sei un ragazzo buonissimo, la tua gioia di vivere, la tua genuinità e soprattutto il tuo sorriso”. Pensierini scritti tutti così, con questa sintassi. Questo programma mi ha confermato ulteriormente quanto tu sia importante ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Il GF Vip 7 sarà ricordato come l’edizione delle polemiche, da Nikita Pelizon a Oriana Marzoli passando pernessuno è stato mai al riparo e ora, che il gioco è finito, entra in ballo. La sorella diha voluto dire la sua sul percorso delin una lettera aperta pubblicata su Novella 2000. “Caro Edo, io sono orgogliosissima di te, lo sono sempre stata, mala tua partecipazione al GrandeVip sono veramente sempre più fiera di avere uncosì”. “Sei un ragazzo buonissimo, la tua gioia di vivere, la tua genuinità e soprattutto il tuo sorriso”. Pensierini scritti tutti così, con questa sintassi. Questo programma mi ha confermato ulteriormente quanto tu sia importante ...

