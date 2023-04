Editoria | De Benedetti silura Stefano Feltri | Fittipaldi nuovo direttore di “Domani”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Grandi manovre nella stampa nostrana. Ha fatto scalpore ieri la notizia della nomina di Matteo Renzi alla direzione del Riformista al posto di Piero Sansonetti, che andrà invece a dirigere l’Unità. È di oggi, invece, il cambio della guardia alla guida di, il giornale fondato da Carlo De: fuorie dentro Emiliano, firma di punta della cronaca giudiziaria. È stato lo stesso ormai ex-a dare la notizia via tweet. «Dopo tre anni – scrive– si chiude la mia esperienza didi, un giornale che ho contribuito a fondare e che ha mosso tante idee ed energie. Da oggi inizia una fase nuova». Per poi aggiungere: «Non è mio costume fare polemiche o commenti sui posti in cui ...

La decisione del cda Nuovo cambio di scena nell'editoria. Stefano Feltri non è più il direttore di Domani. Il quotidiano fondato nel 2020 dall'ex editore di Repubblica Carlo De Benedetti ha deciso di fare 'nuovi importanti investimenti in ambito digitale' Carlo De Benedetti è scontento di come vanno le cose al Domani, soprattutto sul fronte digitale dove si gioca la vera partita nell'editoria.

