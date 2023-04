EA Sports FC Electronic Arts svela il logo ufficiale del nuovo simulatore calcistico

(Di giovedì 6 aprile 2023) EA, con un breve comunicato, hato in anteprima mondiale ildelEAFC. Nei prossimi giorni, il marchio EAFC farà il suo debutto in più di 100 partite dei maggiori campionati del mondo. Gli appassionati di calcio vedranno per la prima volta la nuova identità del marchio attraverso i partner EAche includono Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, WSL, NWSL, CONMEBOL e altri ancora. Personaggi del calcio di tutto il mondo si uniscono a EAper dare inizio a una nuova era per il gioco, con centinaia di campionati, squadre, marchi e atleti che condividono oggi ilEA ...

Finisce la collaborazione tra FIFA edArts, che lancerà la sua nuova collana EAFC. Come vivono i pro player questa 'guerra' di licenze Come può cambiare la scena competitiva '...Tags annunciato il Team 2 del FUT Birthday EAArts FIFA 23Dopo 8 anni dall'ultimo Rory McIlroy PGA Tour,Arts torna sul green con EAPGA Tour , dove affrontare il tee su 30 campi, inclusi alcuni dei più famosi del mondo, ricreati con il ...

EA Sports FC, svelato il logo del “nuovo FIFA”: debutto in Serie A eSports & Gaming

Electronic Arts Inc recently disclosed their plans for the future of interactive football with the introduction of EA SPORTS FC, featuring a new brand vision, identity, and logo. FC will serve as EA ...I vertici di Electronic Arts ufficializzano il divorzio con FIFA presentando ufficialmente EA Sports FC, il primo capitolo della serie calcistica dopo la rottura con la federazione internazionale che ...