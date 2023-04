"E vediamo di finire bene". Il primo eroe italiano d'Africa (Di giovedì 6 aprile 2023) Primo comandante italiano a farsi gloria alla testa degli Ascari, cadde ad Adua con l'onore delle armi. Fu anche il primo a conquistare due medaglie d'oro al valor militare tra il 1894 e il 1896 Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Primo comandante italiano a farsi gloria alla testa degli Ascari, cadde ad Adua con l'onore delle armi. Fu anche il primo a conquistare due medaglie d'oro al valor militare tra il 1894 e il 1896

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oraetbastona : @AuroraLittleSun Non solo non sono in galera ma stanno per indagare il magistrato per fuga di notizie. Per quanto… - CorradoTrovato3 : RT @1897_frank: Ma adesso @FIGC con #Chine si danno 15 punti a #roma #lazio #Salernitana? E poi vediamo come va a finire intanto diamo subi… - ILBLU1 : RT @1897_frank: Ma adesso @FIGC con #Chine si danno 15 punti a #roma #lazio #Salernitana? E poi vediamo come va a finire intanto diamo subi… - sonounoju29ro : RT @1897_frank: Ma adesso @FIGC con #Chine si danno 15 punti a #roma #lazio #Salernitana? E poi vediamo come va a finire intanto diamo subi… - Anna717526324 : @Michela51085978 @alessan10213920 Vediamo cosa accade. Tu hai la palla di vetro? Poi dovesse anche finire domani, i… -