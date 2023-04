È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

(Di giovedì 6 aprile 2023) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 7 aprile, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. “Non c’è solo il lavoro nella vita, la pensione a 60 anni è già troppo tardi”. Da Parigi a Berlino, passando per Israele ecco chi sono e cosa vogliono i nuovi “ribelli d’Europa”. La rivolta dei francesi contro Macron non è solo una battaglia per la pensione. Ma anche un atto di ribellione verso un modello economico-sociale che non rende felici le persone. E verso una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ggcripto : RT @Le_Alternative: È uscito un nuovo numero della newsletter: Privacy Chronicles. Privacy Chronicles racconta di privacy e sorveglianza.… - coucheravectoi : raga è uscito un nuovo girls love adesso me lo vedo subitissimo - DiDirie : Uscito il nuovo video sul canale, oggi rispondiamo alle vostre domande. Link video: - ConfindustriaSa : RT @L_Imprenditore: È uscito il nuovo numero dell'Imprenditore?? Scopri i contenuti e come abbonarti a questo link ?? - L_Imprenditore : È uscito il nuovo numero dell'Imprenditore?? Scopri i contenuti e come abbonarti a questo link ??… -

Tutte le canzoni evocate fanno parte di un disco gioiello, vincitore della Targa Tenco come "Miglior disco in assoluto",cinque anni fa. " Ma non si festeggiano i cinque anni, almeno ...il 5 aprile su Netflix How I'm feeling now , il documentario su Lewis Capaldi che dà anche il ...scozzese racconta il suo successo e le aspettative che pubblico e critica hanno sul suo...Oltre alla caccia all'uovo, l'aggiornamento primaverile di Two Point Campus introduce un... ricordandovi che a marzo eraSpirito Scolastico . Tags Pasqua Two Point Campus Two Point ...

Annalisa, è uscito il video del nuovo singolo Mon Amour Sky Tg24

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 7 aprile, in tutte le edicole, ...Zerocalcare ha preparato una nuova serie tv animata per Netflix. Stessi personaggi, stesso tratto, stesse caratteristiche ma non si tratta del seguito di Strappare Lungo i Bordi. Proprio come con i ...