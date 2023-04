“È successo con Ivana”. Da Luca Onestini la confessione pazzesca dopo il GF Vip (Di giovedì 6 aprile 2023) Da bravo spartano quale è stato, Luca Onestini, eliminato durante la Semifinale del GF Vip 7, sperava nel trionfo di Oriana Marzoli o di Edoardo Tavassi. Invece a vincere è stata l’ultima superstite persiana Nikita Pelizon, con cui ha avuto non pochi problemi. Adesso tutti si chiedono se lui abbia rivisto Ivana Mrazova. La risposta, fortunatamente per i fan del romagnolo, non ha tardato. Luca Onestini in queste ultime ore ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, nella quale ha smontato nuovamente le parole che la vincitrice del GF Vip 7 ha speso per lui, tra le risate dei conduttori. dopo ha parlato di Ivana Mrazova e del loro futuro. Luca Onestini, finalmente parla di Ivana Mrazova “Quando è entrata è ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 6 aprile 2023) Da bravo spartano quale è stato,, eliminato durante la Semifinale del GF Vip 7, sperava nel trionfo di Oriana Marzoli o di Edoardo Tavassi. Invece a vincere è stata l’ultima superstite persiana Nikita Pelizon, con cui ha avuto non pochi problemi. Adesso tutti si chiedono se lui abbia rivistoMrazova. La risposta, fortunatamente per i fan del romagnolo, non ha tardato.in queste ultime ore ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, nella quale ha smontato nuovamente le parole che la vincitrice del GF Vip 7 ha speso per lui, tra le risate dei conduttori.ha parlato diMrazova e del loro futuro., finalmente parla diMrazova “Quando è entrata è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Ci sono le immagini, speriamo tolgano l'ammonizione a Lukaku come già successo con Lookman. L'esultanza… - AmbCina : Testato con successo in ???? il primo sistema di levitazione elettrica superconduttore ad alta temperatura (#EDS). Un… - GiusCandela : La finale del #GfVip si ferma a 2.871.000 telespettatori con il 24% di share. In valori assoluti è la meno vista di… - giadar582 : RT @cwtcth: e per piacere impariamo a distinguere M dal fandom perché prendersela con lui non ha assolutamente senso, dato che non è a cono… - BullaInterista : ne sta parlando tutto il mondo. Un paese serio con una classe giornalista seria e senza bandiere cavalcherebbe l'on… -