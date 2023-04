È nato Phoenix Rose Black | il secondo figlio di Tom Daley e del marito Dustin Lance Black

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tomsono diventati papà per la seconda volta: lo hanno annunciato con un dolcissimo post pubblicato su Instagram, in cui presentano il loro. “La nostra famiglia si è allargata la scorsa settimana, abbiamo dato il benvenuto ail 28/03/2023 ed è semplicemente perfetto. Robbie ama essere un fratello maggiore”, hanno scritto i neo-papà sui social. Tomè uno dei più grandi campioni di tuffi della Gran Bretagna e del mondo (non a caso ha vinto una medaglia d’oro olimpica), eè uno ...

Dopo Robbie, quasi 5 anni fa, con maternità surrogata, ora la famiglia si allarga. "E adesso siamo in quattro. Il nostro secondo figlio, Rose Black - Daley, è arrivato alle 15:34 del 28 ...

Tom Daley è uno dei più grandi campioni di tuffi della Gran Bretagna e del mondo (non a caso ha vinto una medaglia d’oro olimpica), e Dustin Lance Black è uno sceneggiatore, premio Oscar per il film ...Il campione olimpico e lo sceneggiatore hanno sorpreso i fan con l’annuncio della nascita del loro secondo figlio, a cui hanno dato il nome di Phoenix Rose. «Thomas Robert Daley e Dustin Lance Black ...