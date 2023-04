"E' in ospedale". La risposta di Brosio gela la Panicucci in diretta (Di giovedì 6 aprile 2023) Durante il collegamento con Mattino 5, Paolo Brosio ha rivelato delle precarie condizioni di salute della madre mentre la Panicucci gli chiedeva perché stesse con il cellulare in mano davanti alle telecamere Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Durante il collegamento con Mattino 5, Paoloha rivelato delle precarie condizioni di salute della madre mentre lagli chiedeva perché stesse con il cellulare in mano davanti alle telecamere

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioNardella : Una risposta concreta all’emergenza abitativa: nell’ex ospedale pediatrico Meyer abbiamo realizzato 18 appartamenti… - Mary_Cric : @Gabrigrifo1 @Gigi_Piada75 @imballoionico Beh gli ospedali sono a rischio ovunque ma l'Italia ha deciso di alzare l… - tizianaleopizzi : RT @DarioNardella: Una risposta concreta all’emergenza abitativa: nell’ex ospedale pediatrico Meyer abbiamo realizzato 18 appartamenti per… - virgycelot : Io sono quella che mentre ero in un ufficio per firmare le carte per effettuare tirocinio in ospedale mi sento dire… - Mark_stlgdr : @elenagil_stlgdr @scarlettstl_ Brava Gilbert sponsorizza l'ospedale *strizzo l'occhio poi torno serio aspettando la… -