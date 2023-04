"È fuori pericolo". La criminologa del caso Mollicone coinvolta in grave incidente (Di giovedì 6 aprile 2023) Giusy Marotta, consulente per la famiglia Mottola, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Il professor Lavorino: "È fuori pericolo ma in costante osservazione" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Giusy Marotta, consulente per la famiglia Mottola, è rimastain unstradale. Il professor Lavorino: "Èma in costante osservazione"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeZlatan2 : @alberto_morando @Corriere Tranquillo, lei è fuori pericolo - lotta68blu : @AnBa__9 Il Napoli è dei Napoletani liberi di godersi le gesta dei propri idoli senza rischiare che in curva mettan… - NeroSigillo : @beagabri39 @Pontifex_it Ho detto al Santo Padre Francesco Vattene Sparisci e Crepa e andato al Gemelli e stava mal… - GiannettiMarco : @Storace Perché quando governa diciamo la destra esce fuori il pericolo del fanatismo religioso? - duro_lavoro : RT @gabrillasarti2: Obbligo di soccorso in mare è solo x l' Italia ? Clandestini , si mettono in pericolo da soli per ricattarci , il #Bloc… -