Dynamite 05.04.2023 FTR still All Elite! (Di giovedì 6 aprile 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di Dynamite. Tanta carne al fuoco per la puntata dato che fra le altre cose c’è in palio la permanenza in AEW degli FTR, nel caso il loro assalto ai titoli di coppia dovesse fallire, la loro avventura terminerà qui. Ma non perdiamo tempo e immergiamoci immediatamente nello show. PROMO: Sul ring arriva Ricky Starks ma quasi subito viene interrotto dal grande nuovo acquisto in casa AEW. Infatti Jay White is All Elite! White si presenta e senza pensarci troppo parte all’attacco di Starks insieme a Juice Robinson. AEW Trios Championships: House of Black(c) vs Best Friends (3,5 / 5) I campioni dominano gran parte della contesa riuscendo a limitare le offensive degli avversari. I Best Friends però ci provano e riescono anche a mettere fuori gioco ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 6 aprile 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Tanta carne al fuoco per la puntata dato che fra le altre cose c’è in palio la permanenza in AEW degli FTR, nel caso il loro assalto ai titoli di coppia dovesse fallire, la loro avventura terminerà qui. Ma non perdiamo tempo e immergiamoci immediatamente nello show. PROMO: Sul ring arriva Ricky Starks ma quasi subito viene interrotto dal grande nuovo acquisto in casa AEW. Infatti Jay White is AllWhite si presenta e senza pensarci troppo parte all’attacco di Starks insieme a Juice Robinson. AEW Trios Championships: House of Black(c) vs Best Friends (3,5 / 5) I campioni dominano gran parte della contesa riuscendo a limitare le offensive degli avversari. I Best Friends però ci provano e riescono anche a mettere fuori gioco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... donnetralecorde : Vediamo cos'è accaduto nell'ultima puntata di AEW Dynamite per la divisione femminile, con la difesa titolata di Ja… - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo nell'ultima puntata di #AEWDynamite #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Title vs Career, match titolati e molto altro ad #AEWDynamite #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Tanta carne al fuoco per la prossima puntata di #AEWDynamite #TSOW #TSOS - puntedi100 : ?? Nuovo Podcast! 'Wrestling Cafè - Lunedì 03/04/2023' su @Spreaker #aew #dynamite #rampage #roh… -