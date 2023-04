Dybala | il retroscena sulla presenza dell' agente a Roma

(Di giovedì 6 aprile 2023)- Paulo e la foto davanti al Colosseo. No, non ci riferiamo a quel Paulo, il Roberto Falcao che indossando la divisaveniva immortalato davanti allo storico monumento nel 1980. Questo ...

Questo Paulo è argentino, e di cognome fa. E ci ha messo nove mesi per scattare la sua prima foto ufficiale (pubblicata dal club) davanti al vero Colosseo . Presentazione a quello Quadrato, ...Alvarez dopo il gol al Liverpool con il Manchester City,dopo la rete contro la Sampdoria. Anche Morata, altro grande amico di, in passato ha esultato nello stesso modo. Niente paura, ...Commenta per primo 'Una volta Conte voleva convocarequando era ct dell'Italia, io glielo comunicai e lui mi rispose che è argentino e vuole giocare con la sua Nazionale. La Federazione dovrebbe imporsi su certe situazioni ma il presidente non si ...

Questo Paulo è argentino, e di cognome fa Dybala. E ci ha messo nove mesi per scattare la sua prima foto ufficiale (pubblicata dal club) davanti al vero Colosseo. Presentazione a quello Quadrato, ...La Mask era e resterà il suo marchio di fabbrica. Ma Paulo Dybala, ieri contro la Sampdoria, ha esultato facendo il gesto di Spiderman dopo il gol del 2-0. Il motivo C'entrano la nazionale argentina, ...