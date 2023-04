Dwayne Johnson annuncia il remake live action di "Oceania"

(Di giovedì 6 aprile 2023) L'annuncio diNella nuova pellicola, la cui madre ha origini samoane, sarà anche produttore e riprenderà la parte in carne, muscoli e ossa di uno dei personaggi ...

Nella nuova pellicola, la cui madre ha origini samoane, sarà anche produttore e riprenderà la parte in carne, muscoli e ossa di uno dei personaggi protagonisti del film d'animazione. Lo abbiamo fatto con Lebron James e Maverick Carter attraverso la loro società Springhill, con Dany Garcia nella XFL e adesso con Ben Affleck e Matt Demon in Artists Equity.

Vaiana (Moana nell'originale) sarà quindi un'altra eroina della casa di Topolino che, dopo Ariel de "La sirenetta", sarà traghettata dall'animazione alla versione in carne e ossa. Da una splendida spi ...Con l'annuncio del film in live-action di Oceania, gli utenti della rete hanno ricordato il flop "incassato" da Dwayne Johnson con Black Adam ...