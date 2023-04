Due ragazzi con l'elmetto e una missione: portare a destinazioen un messaggio per salvare 1600 soldati (Di giovedì 6 aprile 2023) I venti di guerra spirano in Europa. Sembrava impossibile di questi tempi e invece Putin ha riportato l’orologio indietro nel tempo. Anche Sam Mendes con il suo film 1917, stasera in prima tv alle 21.20 su Rai 2, ci riporta alla prima guerra mondiale, quando si scavavano le trincee. Sembra di assistere alle immagini dei tg di oggi. Incredibile. Leggi anche › “1917” di Sam Mendes è al cinema. Per chi vuole scoprire l’altra faccia della guerra Il genere ha tenuto banco anche ai recenti Oscar con il film Niente di nuovo sul fronte occidentale, vincitore di quattro statuette (tra cui quella per il Miglior film Internazionale), ambientato nello stesso periodo del film del regista di American Beauty e con protagonista un altro giovane soldato. L’orrore della guerra ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 aprile 2023) I venti di guerra spirano in Europa. Sembrava impossibile di questi tempi e invece Putin ha riportato l’orologio indietro nel tempo. Anche Sam Mendes con il suo film 1917, stasera in prima tv alle 21.20 su Rai 2, ci riporta alla prima guerra mondiale, quando si scavavano le trincee. Sembra di assistere alle immagini dei tg di oggi. Incredibile. Leggi anche › “1917” di Sam Mendes è al cinema. Per chi vuole scoprire l’altra faccia della guerra Il genere ha tenuto banco anche ai recenti Oscar con il film Niente di nuovo sul fronte occidentale, vincitore di quattro statuette (tra cui quella per il Miglior film Internazionale), ambientato nello stesso periodo del film del regista di American Beauty e con protagonista un altro giovane soldato. L’orrore della guerra ...

