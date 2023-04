Droga tra i parcheggi di uno stabilimento. Arrestato 46enne (Di giovedì 6 aprile 2023) Lo scorso pomeriggio i Carabinieri della Sezione Operativa di Taranto hanno Arrestato un 46enne di Statte per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e detenzione illegale di arma da fuoco. I militari, dopo un servizio di osservazione protrattosi per più giorni, nei pressi dei parcheggi di uno stabilimento della periferia della città, hanno ricostruito i movimenti dell’uomo che, con assiduità, avrebbe venduto dosi di stupefacente presumibilmente del tipo cocaina ed eroina. Così, i carabinieri, nel corso di un ennesimo servizio, lo hanno controllato e sottoposto a perquisizione personale, che dava esito positivo in quanto in suo possesso hanno rinvenuto 10 dosi complessive di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 6 aprile 2023) Lo scorso pomeriggio i Carabinieri della Sezione Operativa di Taranto hannoundi Statte per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e detenzione illegale di arma da fuoco. I militari, dopo un servizio di osservazione protrattosi per più giorni, nei pressi deidi unodella periferia della città, hanno ricostruito i movimenti dell’uomo che, con assiduità, avrebbe venduto dosi di stupefacente presumibilmente del tipo cocaina ed eroina. Così, i carabinieri, nel corso di un ennesimo servizio, lo hanno controllato e sottoposto a perquisizione personale, che dava esito positivo in quanto in suo possesso hanno rinvenuto 10 dosi complessive di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione ...

