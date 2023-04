Droga nel divano e nella spazzatura Arrestata 36enne

(Di giovedì 6 aprile 2023)tarda serata di ieri, a seguito di un mirato servizio di appostamento, gli agenti della Squadra Volanti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Taurisano hanno proceduto ad una perquisizioneresidenza di una cittadina marocchina di 36 anni, durante la quale, all’interno dele nel cestino della, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso lordo di Kg 2,250 e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Al termine, la cittadina straniera, nota alle forze dell’ordine, veniva tratta in arrestoflagranza di reato, poiché si rendeva responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #5aprile Arrestato dai poliziotti dalla #PoliziadiFrontiera di Bardonecchia (Torino) un 50enne che rientrava in Ita… - MariaDellaMoni6 : @limalieri @lorethedoc @LaVeritaWeb Il problema , non è soltanto l'alcool, c' è anche la droga che oltre che… - AchilleCaropre2 : Reggio Emilia, accusato di omicidio stradale con quattro morti resta libero: senza patente, aveva alcol e droga nel… - CasilinaNews : Spaccio nel Sorano, droga in palline termosaldate: arrestati due fratelli - CSalentino : Nel divano e nel cestino nascondeva oltre 2 chili di droga: in carcere una 36enne -

Inoltre vi sarebbero delle differenzetrattamento. Per i lavoratori diretti Ikea è stato ... Alcol ealla guida, una denuncia e tre patenti ritirate in una notte. Anche un 32enne fermato per ...... saranno consentiti i barbecue ancheprato del rondò di Cascine Vecchie lato ovest, nella ...di euro in più per promozione prodotti agricoli di qualità 19 Novembre 2019 SIENA - Coltivavanell'...piccolo universo di Città - Palazzo la lotta fra bene e male mette a dura prova Christian , il "...non riesce a gestire la violenza e scopre che i boss hanno reintrodotto il traffico di. La ...

Spaccio di droga a Gliaca e Piraino, 8 arresti nel Messinese Livesicilia.it

spaccio di droga o aggressioni. Spesso lanciano il guanto di sfida su TikTok decidendo i luoghi dove affrontarsi. Nel servizio le interviste a Luigi Maiello, comandante della polizia municipale di ...L’uomo, che non aveva precedenti penali, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, il che lascia supporre che fosse già pronto a ...