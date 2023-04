Droga e dipendenze, all’IIS Alberti il progetto “Conoscere per prevenire” (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno 4 aprile 2023 nell’aula Magna dell’Istituto di Istruzione Secondaria G. Alberti di Benevento gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare ad un incontro che si colloca all’interno del progetto “Conoscere per prevenire” destinato a tutte le scuole del territorio. Il percorso che prende il via dalla sinergia tra la Questura di Benevento, l’ARPAC E L’ASL, con il servizio SERD, è volto a promuovere nei giovani la conoscenza delle conseguenze derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti e la consapevolezza dei danni che le varie forme di dipendenza producono sulla salute. Sono intervenuti il Vice ispettore della Questura di Benevento Maria Giovanna Vessichella, la dottoressa Caterina Martuccia per l’ARPAC e la Dott.ssa Carmela Pizzella responsabile del SERD. Nel corso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno 4 aprile 2023 nell’aula Magna dell’Istituto di Istruzione Secondaria G.di Benevento gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare ad un incontro che si colloca all’interno delper” destinato a tutte le scuole del territorio. Il percorso che prende il via dalla sinergia tra la Questura di Benevento, l’ARPAC E L’ASL, con il servizio SERD, è volto a promuovere nei giovani la conoscenza delle conseguenze derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti e la consapevolezza dei danni che le varie forme di dipendenza producono sulla salute. Sono intervenuti il Vice ispettore della Questura di Benevento Maria Giovanna Vessichella, la dottoressa Caterina Martuccia per l’ARPAC e la Dott.ssa Carmela Pizzella responsabile del SERD. Nel corso ...

