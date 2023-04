Droga. Arrestato 27enne (Di giovedì 6 aprile 2023) I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno Arrestato un giovane di 27 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I militari, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato il ragazzo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati rientranti in questa materia. A seguito di perquisizione domiciliare, lo stesso veniva trovato in possesso di: • diversi involucri di hashish per un totale di 20 gr.; • un involucro di marijuana per un peso di 2 gr.; • numerosi involucri di plastica per il confezionamento dello stupefacente; • la somma di 3.200 euro in contanti (suddivise in banconote di vario taglio). Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno sequestrato quanto sopra elencato e proceduto con la denuncia in stato di ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 6 aprile 2023) I Carabinieri della Tenenza di Ardea hannoun giovane di 27 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I militari, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato il ragazzo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati rientranti in questa materia. A seguito di perquisizione domiciliare, lo stesso veniva trovato in possesso di: • diversi involucri di hashish per un totale di 20 gr.; • un involucro di marijuana per un peso di 2 gr.; • numerosi involucri di plastica per il confezionamento dello stupefacente; • la somma di 3.200 euro in contanti (suddivise in banconote di vario taglio). Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno sequestrato quanto sopra elencato e proceduto con la denuncia in stato di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #5aprile Arrestato dai poliziotti dalla #PoliziadiFrontiera di Bardonecchia (Torino) un 50enne che rientrava in Ita… - telecitynews24 : ??2.600 EURO E OLTRE 1,3 KG DI DROGA: ARRESTATO UN UOMO DI 58 ANNI AD ALESSANDRIA?? Erano custoditi in una cassafort… - News_24it : APRILIA – Nell'ambito di alcuni controlli territoriali pianificati dalla Guardia di Finanza nel territorio pontino,… - GDS_it : I carabinieri di Catania hanno arrestato quattro persone per spaccio di stupefacenti in una palazzina di San Cristo… - Webmartetv : Catania | Cucciolo sfruttato come guardiano della droga. Arrestate 5 persone per spaccio - -

Un arresto per maltrattamenti in famiglia ed uno per droga ... intensificata dal Questore di Savona, i poliziotti della Squadra Mobile, nel Capoluogo, hanno rintracciato ed arrestato un quarantottenne italiano ed un cinquantacinquenne albanese, in esecuzione di ... Atterra a Pantelleria con 2 kg di hashish in valigia Oltre agli indumenti aveva due chili di hashish in valigia. Un trafficante di droga è stato arrestato a Pantelleria, appena atterrato in aeroporto con un volo proveniente da Palermo. Un altro uomo che viaggiava con lui è stato denunciato. I finanzieri del Comando Provinciale ... Il cucciolo "Dante" a difesa del fortino della droga a Catania I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato 5 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti 4 catanesi di 18, 21, 22 e 29 anni, e un cittadino extracomunitario di origini tunisine di 28 anni. ... ... intensificata dal Questore di Savona, i poliziotti della Squadra Mobile, nel Capoluogo, hanno rintracciato edun quarantottenne italiano ed un cinquantacinquenne albanese, in esecuzione di ...Oltre agli indumenti aveva due chili di hashish in valigia. Un trafficante diè statoa Pantelleria, appena atterrato in aeroporto con un volo proveniente da Palermo. Un altro uomo che viaggiava con lui è stato denunciato. I finanzieri del Comando Provinciale ...I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno5 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti 4 catanesi di 18, 21, 22 e 29 anni, e un cittadino extracomunitario di origini tunisine di 28 anni. ... Droga: in auto con 5 chili di cocaina, arrestato Agenzia ANSA Pantelleria, 2 kg droga in valigia: scattano sequestro e arresto per due isolani Da Palermo a Pantelleria con la droga nella valigia. Circa due chili di hashish sono stati sequestrati dai finanzieri in servizio di vigilanza doganale presso gli arrivi dello scalo aeroportuale ... Traffico di droga nel Siracusano, condanne definitive per 50 anni di carcere Un episodio che consentì agli inquirenti di risalire ai 4 presunti autori dell’avvertimento, tratti in arresto per estorsione ... di estorsioni e commercio di droga. L’ipotesi degli inquirenti è che ... Da Palermo a Pantelleria con la droga nella valigia. Circa due chili di hashish sono stati sequestrati dai finanzieri in servizio di vigilanza doganale presso gli arrivi dello scalo aeroportuale ...Un episodio che consentì agli inquirenti di risalire ai 4 presunti autori dell’avvertimento, tratti in arresto per estorsione ... di estorsioni e commercio di droga. L’ipotesi degli inquirenti è che ...