Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 aprile 2023

Questa sera, giovedì 6 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà Daniela Santanchè sul tema del turismo, in particolare sulla situazione legata alla Pasqua e alle prossime festività, con un punto anche sulla stretta attualità politica. Nel corso della puntata, spazio al tema dell'immigrazione e alla nuova stretta decisa dal Governo Meloni. E ancora, nuove testimonianze e documenti esclusivi sul fenomeno sempre più ...

