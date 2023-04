Dove vedere Salernitana-Inter | Sky o DAZN?

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 6 aprile 2023) In questo articolo scopriremofra Sky e, il match che apre la 29ª giornata del campionato di Serie A I diritti TV, mai come in questi ultimi anni, possono essere alquanto ostici per i tifosi che vogliono seguire la propria squadra del cuore. La suddivisione dei pacchetti televisivi, infatti, può essere un vero problema per i tifosi e non solo dal punto di vista pecuniario. Il problema principale consiste nel controllare sempre il palinsesto delle due società per comprendere al meglio quale fra Sky epotrà farcila nostra squadra del cuore e, di conseguenza,, infatti, dà la possibilità di seguire ...