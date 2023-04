Dove ho messo il telecomando del cancello? Con SOLO MINI non c'è da preoccuparsi: il cancello si apre con lo smartphone (Di giovedì 6 aprile 2023) Il telecomando si può perdere, oppure non lo si ha sempre con sé, specie se lo si tiene in auto. E se si esce a piedi o in bici? Con SOLO MINI il telecomando del cancello o del garage diventa lo smartphone o lo smartwatch. In offerta su Hinnovation.... Leggi su dday (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilsi può perdere, oppure non lo si ha sempre con sé, specie se lo si tiene in auto. E se si esce a piedi o in bici? Conildelo del garage diventa loo lo smartwatch. In offerta su Hinnovation....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnoFRAtanti : Non importa quanto tempo ci hai messo a lasciare un posto dove sei stato ferito. Ritirarsi per mettersi al sicuro,… - fritatalover : RT @ZarathustraVIII: @LaPravdania Rigiriamo la frittata per davvero: se sei un attore/musicista/salcazzo, perchè non ti sei messo/messa a l… - LaPravdania : RT @ZarathustraVIII: @LaPravdania Rigiriamo la frittata per davvero: se sei un attore/musicista/salcazzo, perchè non ti sei messo/messa a l… - ZarathustraVIII : @LaPravdania Rigiriamo la frittata per davvero: se sei un attore/musicista/salcazzo, perchè non ti sei messo/messa… - Patty_Rose_L : @markorusso69 @atimo13 UKR è un altro “paradiso” USA. #Biden #Obama Chissà dove trasferiranno tutte le delizie ch… -