Dopo aver vinto 5milioni di euro con un Gratta e Vinci la sua vita è peggiorata: “Un incubo” | Ecco perché (Di giovedì 6 aprile 2023) Grosse Vincite di denaro possono spesso trasformarsi in esperienze negative: è la storia di Gianni e di molti altri sfortunati Vincitori. La storia di Gianni, un autotrasportatore di Nichelino che ha vinto 5 milioni di euro al Gratta e Vinci il 2 agosto 2021, sembra essere diventata un incubo per lui. Dopo la Vincita, Gianni ha deciso di investire in lingotti e criptovalute, ha ingrandito la sua azienda di logistica, ha comprato una BMW da 150.000 euro, una casa per sua madre e una villa a Torre Pellice. Come peggiorare la vita vincendo al Gratta e Vinci – ilovetrading.itTuttavia, la felicità di Gianni è stata di breve durata. Il 28 maggio dello stesso anno, ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 6 aprile 2023) Grossete di denaro possono spesso trasformarsi in esperienze negative: è la storia di Gianni e di molti altri sfortunatitori. La storia di Gianni, un autotrasportatore di Nichelino che ha5 milioni dialil 2 agosto 2021, sembra essere diventata unper lui.lata, Gianni ha deciso di investire in lingotti e criptovalute, ha ingrandito la sua azienda di logistica, ha comprato una BMW da 150.000, una casa per sua madre e una villa a Torre Pellice. Come peggiorare lavincendo al– ilovetrading.itTuttavia, la felicità di Gianni è stata di breve durata. Il 28 maggio dello stesso anno, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : La stampa progressista in allarme per l’epidemia di abbandoni scolastici. Massimo Gramellini accusa la meritocrazia… - reportrai3 : Dopo la puntata Ombre Nere di Giorgio Mottola sono arrivate molte accuse di aver mandato in onda falsità sul conto… - Eurosport_IT : MODENA CONQUISTA LA CEV CUP! ?????? Super impresa degli uomini di coach Andrea Giani che dopo aver perso 3-0 in casa… - RunAtOnce : RT @RunAtOnce: #AccaddeOggi #6aprile 1199 – Riccardo I d’Inghilterra, detto Cuor di Leone, muore a Châlus (Francia) a causa di una ferita a… - OmbraDuca : RT @reportrai3: Dopo la puntata Ombre Nere di Giorgio Mottola sono arrivate molte accuse di aver mandato in onda falsità sul conto di Franc… -