Dopo aver affondato l’Unità Renzi prende il timone del Riformista (Di giovedì 6 aprile 2023) Matteo Renzi ha il triste primato di aver chiuso il quotidiano l’Unità due volte: la prima nel 2014, quando da neo segretario del Pd favorì la liquidazione della società editrice first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 6 aprile 2023) Matteoha il triste primato dichiuso il quotidianodue volte: la prima nel 2014, quando da neo segretario del Pd favorì la liquidazione della società editrice first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : Il Governo è spaccato e con le sue incertezze sta mettendo a rischio il #PNRR, dopo aver già causato gravi ritardi… - Eurosport_IT : MODENA CONQUISTA LA CEV CUP! ?????? Super impresa degli uomini di coach Andrea Giani che dopo aver perso 3-0 in casa… - thebursin___ : RT @FedericaMontu6: Questa scena x me così sottovalutata… 1) lui che le racconta di aver avuto la forza di ricominciare grazie a sua figlia… - gmariani_ : Che tortura il correttore che dopo aver scritto “Buonanotte” mi suggerisce in ordine cronologico i nomi delle mie u… - kcobainsvoice : RT @elaxhstyles: “Dopo aver tagliato i capelli per un po' mi sono sentito un nudo. I miei capelli non vedevano un rasoio da quando avevo di… -