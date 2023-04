Donna incinta scambiata per una borseggiatrice sulla metro di Milano: “Hanno cominciato a urlarmi contro, mi dicevano ‘vergognati'”. La storia di Micol (Di giovedì 6 aprile 2023) A Milano una giovane Tiktoker è stata scambiata per una borseggiatrice da alcuni passeggeri della line verde M2, che Hanno cominciato a insultarla e gridarle contro. Come ha raccontato a Fanpage, l’influencer di nome Micol era salita sulla metro per recarsi a casa di un’amica. Essendo in dolce attesa, si è giustamente seduta in uno dei posti liberi, accanto a due signore. Mentre ascoltava la musica, facendosi i fatti propri, Micol ha notato che le due avevano iniziato a fissarla, borbottando qualcosa fra loro: “Ho pensato anche che stessero commentando il modo in cui ero vestita, anche se avevo una tuta“. Le due si sono soffermate a guardare la collana indossata dall’influencer: una chiama-angeli, un gioiello a forma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Auna giovane Tiktoker è stataper unada alcuni passeggeri della line verde M2, chea insultarla e gridarle. Come ha raccontato a Fanpage, l’influencer di nomeera salitaper recarsi a casa di un’amica. Essendo in dolce attesa, si è giustamente seduta in uno dei posti liberi, accanto a due signore. Mentre ascoltava la musica, facendosi i fatti propri,ha notato che le due avevano iniziato a fissarla, borbottando qualcosa fra loro: “Ho pensato anche che stessero commentando il modo in cui ero vestita, anche se avevo una tuta“. Le due si sono soffermate a guardare la collana indossata dall’influencer: una chiama-angeli, un gioiello a forma ...

