Donald Trump | perché non abbiamo ancora visto una sua foto segnaletica

Lo afferma ProPubblica che ha condotto un'indagine sul giudice conservatore della Corte Suprema, già aspramente criticato per la moglie Ginni Thomas, attivista di. Negli ultimi 20 anni, ...La pornostar Stormy Daniels vuole "assolutamente" testimoniare contro. "Mi fa paura. Ogni volta che si è in pubblico si ha paura. Ma non vedo l'ora. Non ho nulla da nascondere", ha detto Stormy Daniels in un'intervista a Piers Morgan riportata da New York ...di Domenico Maceri * - "J.ha ripetutamente e fraudolentemente falsificato i documenti aziendali a New York per nascondere comportamenti criminali... durante le elezioni presidenziali del 2016". Così Alvin Bragg,...

Il giudice che presiede il procedimento penale contro Donald Trump, Juan Merchan, la sua famiglia e il tribunale di Manhattan hanno ricevuto decine di minacce dopo l'udienza di martedì. Anche il ...(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - La pornostar Stormy Daniels vuole "assolutamente" testimoniare contro Donald Trump. "Mi fa paura. Ogni volta che si è in pubblico si ha paura. Ma non vedo l'ora. Non ho ...