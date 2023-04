Don Milani | Mattarella a Barbiana il 27 maggio Aprirà il centenario Comitato con Rosy Bindi

(Di giovedì 6 aprile 2023) Toccherà al presidente della Repubblica, Sergiosabato 272023, a, in Mugello, aprire le celebrazioni per ildella nascita di don Lorenzo(1923-1967)

Sono stati ricordati i lavori già eseguiti presso le Scuole primarie e alla Materna, dove sono stati rifatti i blocchi dei servizi igienici, pavimentazioni e porte di sicurezza. Presso il ...... Alda Costa, Manzoni, Secondaria di primo grado Boiardo - IC GOVONI Scuola primaria Poledrelli , secondaria di primo grado Tasso - Scuola primaria di Tamara - ICscuola primaria ...Ha ricordato Agnese Ginocchio, poi un pensiero anche per il 100° anniversario della nascita diLorenzoEducatore di Pace, fondatore della Scuola di Pace di Barbiana ed il ricordo dell'...

L'organizzazione è curata dal Comune di Vicchio con l'Istituzione culturale Don Milani, la Fondazione Don Milani, l'Associazione Gruppo Don Milani di Calenzano, promotori del Comitato nazionale per il ...I ragazzi del Rita Levi Montalcini di Cernusco, scuole elementari di via don Milani e via Mosè Bianchi, categoria Baby, hanno vinto le Olimpiadi nazionali di Cittadinanza. Primi classificati davanti ...