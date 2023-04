(Di giovedì 6 aprile 2023) La Pasqua è nell’aria, con tutto ciò che allegoricamente comporta in quell’amplificatore magnifico delle. E dunque diavolo e acqua santa, con le dovute proporzioni, si sfidano a distanza sui campi di provincia, con qualche inconveniente naturalmente. E poi pie donne d’eccezione rivisitano la loro tradizione in chiave moderna, cosìrivisitata è la storia di Lazzaro. Nessuna storia invece per quanto riguarda l’“Easter Egg” della settimana: è il, ça va sans dire. …ALTRO CHE BENEDETTA Tempo di benedizioni, che sui campi di calcio, specie al sud sono quasi un dovere civico. Peròal solito capita che si vada oltre le più rosee intenzioni, con inconvenienti fastidiosi,in Promozione Campania, dove la società della Viribus Unitis di Somma Vesuviana è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngelWa16063085 : - fradanilo62 : Domeniche bestiali – Segna a porta vuota e imita Cristiano Ronaldo: infortunato - DeSantis1948 : RT @fattoquotidiano: Domeniche bestiali – Segna a porta vuota e imita Cristiano Ronaldo: infortunato - OttaviDeborah : RT @fattoquotidiano: Domeniche bestiali – Segna a porta vuota e imita Cristiano Ronaldo: infortunato - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Domeniche bestiali – Segna a porta vuota e imita Cristiano Ronaldo: infortunato -

La rubrica del giovedì con il bestiario di ciò che accade nelle serie minori del pallone italiano (e non solo). Le perle nei comunicati della giustizia sportiva regionale, quelle dei calciatori in ...IN PROFONDITÀ E come spesso accade nelleil tutto si porta appresso anche il suo esatto contrario. Abbiamo visto che non tutto è possibile sui campi di provincia, ma da San ...Marzo è un mese pazzerello e pure lenotoriamente meteoropatiche seguono il suo trend. Già perché capita che si invertano i ruoli e che chi dovrebbe essere bestiale prenda sembianze di sobrietà e saggezza e chi per ...

Domeniche bestiali – Il figlio del Dibu Martinez a 4 anni vince un premio ed esulta come il padre Il Fatto Quotidiano

La Halley Matelica lancia la campagna abbonamenti per la serie B con uno slogan che prende in prestito il titolo di un brano di Fabio Concato, "Domenica Bestiale". La squadra del coach Lorenzo ...Il Modena non sfonda con il Cittadella e in due giornate perde quattro punti del tesoretto di otto lunghezze che aveva sulla zona retrocessione prime della sconfitta di Palermo. La domenica bestiale d ...