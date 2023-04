Domani scarica Stefano Feltri: il nuovo direttore è il suo vice Emiliano Fittipaldi (Di giovedì 6 aprile 2023) Stefano Feltri è stato licenziato dal Domani. Il Consiglio di amministrazione del quotidiano di Carlo De Benedetti ha deciso di scaricare il direttore e di sostituirlo con il suo vice Emiliano Fittipaldi, giornalista autore di diverse inchieste, compresa quella su Vatileaks. L’annuncio è stato dato attraverso una nota di Editoriale Domani SpA, la società che edita il quotidiano nel quale De Benedetti e il Cda ringraziano Feltri “per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni” e “augurano al nuovo direttore di affrontare con passione l’importante sfida che lo attende”. De Benedetti, si legge sempre nella nota, “ha deciso di sostenere il giornale con nuovi importanti investimenti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023)è stato licenziato dal. Il Consiglio di amministrazione del quotidiano di Carlo De Benedetti ha deciso dire ile di sostituirlo con il suo, giornalista autore di diverse inchieste, compresa quella su Vatileaks. L’annuncio è stato dato attraverso una nota di EditorialeSpA, la società che edita il quotidiano nel quale De Benedetti e il Cda ringraziano“per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni” e “augurano aldi affrontare con passione l’importante sfida che lo attende”. De Benedetti, si legge sempre nella nota, “ha deciso di sostenere il giornale con nuovi importanti investimenti in ...

