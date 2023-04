Domani cambia direttore, via Stefano Feltri: la guida a Fittipaldi (Di giovedì 6 aprile 2023) L'annuncio in un comunicato dell'azienda, nuovi investimenti nel digitale Domani cambia direttore. Stefano Feltri lascia la guida del quotidiano a Emiliano Fittipaldi, finora vice direttore. L’annuncio in una nota dell’azienda di Carlo De Benedetti. “Il Consiglio di amministrazione di Editoriale Domani SpA ha deciso un cambio alla direzione del quotidiano nominando direttore Emiliano Fittipaldi, già vice direttore di Domani. L’editore e il Consiglio di amministrazione ringraziano Stefano Feltri per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni e augurano al nuovo direttore di affrontare con passione l’importante sfida ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) L'annuncio in un comunicato dell'azienda, nuovi investimenti nel digitalelascia ladel quotidiano a Emiliano, finora vice. L’annuncio in una nota dell’azienda di Carlo De Benedetti. “Il Consiglio di amministrazione di EditorialeSpA ha deciso un cambio alla direzione del quotidiano nominandoEmiliano, già vicedi. L’editore e il Consiglio di amministrazione ringrazianoper l’impegno e il lavoro svolto in questi anni e augurano al nuovodi affrontare con passione l’importante sfida ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kingofabio : @DeboraPi2 @trash_italiano Tu paghi il prezzo della politica di tutti, se non capisci che il paese è in mano a dei… - FilippoCarmigna : De Benedetti cambia il direttore a Domani. Via Stefano Feltri, Emiliano Fittipaldi è la nuova scelta - difiore10_08 : @Alessandro95095 @GianmarcoGio Eh dipende dalla sua risposta alle terapie Può anche essere che ogni giorno cambia… - mchicco : Domani cambia direttore. Solo ieri sera @StefanoFeltri parlando di Renzi da Lilli Gruber ha detto: “Non so come fac… - artax_77 : @ardigiorgio Ma immette sul mercato nuova carta straccia o cambia direttore al Domani? -