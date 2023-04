Dolore e lacrime ai funerali di Liberato, l’ultimo saluto al 18enne: “Addio guerriero” (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutifunerali strazianti ad Airola, in provincia di Benevento, per Liberato Ruggiero, il 18enne morto ieri mattina a causa di un male incurabile. Questo pomeriggio, nella chiesa Monumentale della Santissima Annunziata, la comunità ha dato l’ultimo Addio ad un ragazzo amato da tutti e morto troppo presto. Il ragazzo era una giovane promessa del calcio campano con un passato nel settore giovanile della Cavese e cresciuto calcisticamente nella squadra dell’Oasi Sanfeliciana. Liberato aveva solo 18 anni ed è morto presso la Congregazione delle suore di SS Addolorata di Roma. La sua battaglia contro la malattia, scoperta qualche anno fa, aveva coinvolto tutta la cittadina di Airola che ora si unisce alla disperazione della famiglia: lascia la mamma Lucia Buonanno, il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutistrazianti ad Airola, in provincia di Benevento, perRuggiero, ilmorto ieri mattina a causa di un male incurabile. Questo pomeriggio, nella chiesa Monumentale della Santissima Annunziata, la comunità ha datoad un ragazzo amato da tutti e morto troppo presto. Il ragazzo era una giovane promessa del calcio campano con un passato nel settore giovanile della Cavese e cresciuto calcisticamente nella squadra dell’Oasi Sanfeliciana.aveva solo 18 anni ed è morto presso la Congregazione delle suore di SS Addolorata di Roma. La sua battaglia contro la malattia, scoperta qualche anno fa, aveva coinvolto tutta la cittadina di Airola che ora si unisce alla disperazione della famiglia: lascia la mamma Lucia Buonanno, il ...

