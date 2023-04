Docente tutor, Valditara: “Saranno in 40mila e pagati bene. La partecipazione sarà volontaria” (Di giovedì 6 aprile 2023) Durante il suo intervento a Porta a Porta, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha parlato anche del Docente tutor e orientatore. Proprio mercoledì il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha firmato il decreto con il riparto delle somme da destinare alle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Durante il suo intervento a Porta a Porta, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha parlato anche dele orientatore. Proprio mercoledì il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha firmato il decreto con il riparto delle somme da destinare alle scuole. L'articolo .

