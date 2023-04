Docente tutor, Anquap: “ATA e primo ciclo esclusi da risorse. Ci sentiamo offesi. Il decreto va integrato” (Di giovedì 6 aprile 2023) Personale ATA e scuole del primo ciclo sono stati esclusi dalla ripartizione delle risorse finanziare per le attività di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica. Lo denuncia l’Anquap, Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche, dichiarandosi “offesa” e “mortificata” da una decisione che continua a “sfidare senza motivo la pazienza e il senso di responsabilità di centinaia di migliaia di lavoratori”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Personale ATA e scuole delsono statidalla ripartizione dellefinanziare per le attività di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica. Lo denuncia l’, Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche, dichiarandosi “offesa” e “mortificata” da una decisione che continua a “sfidare senza motivo la pazienza e il senso di responsabilità di centinaia di migliaia di lavoratori”. L'articolo .

