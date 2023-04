Docente tutor | Anp chiede differimento termine per individuazione insegnanti | 31 maggio come possibile nuova scadenza

(Di giovedì 6 aprile 2023) In merito all'avvio delle attività preparatorie per l'implementazione delle Linee guida sull'orientamento per l'Anno Scolastico 2023-2024, e in particolare riguardo al ruolo delscolastico, si rialle istituzioni scolastiche di comunicare i nominativi dei docenti destinati ai percorsi formativi individuati, utilizzando la piattaforma "FUTURA PNRR" dalle ore 15:00 del 17 aprile 2023 sino alle ore 15:00 del 22023. L'articolo .

Per la formazione dele dell'orientatore al via le domande dal 17 aprile 2023 . Il titolare del ministero dell'Istruzione e del merito (Mim), il ministro Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto n. 63 del 5 ..."Il progetto Pon il 'cerchio dei colori' " hanno spiegato le insegnati Giusi Rizzotti (esperto) e Cettina Peci () " che abbiamo amato e in cui abbiamo creduto sin dall'inizio, ...Le figure dele quella dell'orientatore saranno attive a partire dall'anno scolastico 2023/2024, per consentire in via prioritaria l'avvio delle attività curricolari di orientamento destinate agli ...

Docente tutor, Valditara: “Saranno in 40mila e pagati bene. La partecipazione sarà volontaria” Orizzonte Scuola

Una potenza di fuoco di ben 150 milioni da mettere in campo nel prossimo anno scolastico 2023-2024: il Ministro Valditara ha firmato oggi il decreto attuativo per l'introduzione delle figure del ...Accoglienza e inclusione: a Parma il Centro di aiuto. Dolores Rollo: «Il Cai è uno spazio unico in Italia e si occupa di counseling psicologico e di supportare gli studenti con bisogni educativi speci ...