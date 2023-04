Dl Siccità, il Cdm dà l'ok: nasce la cabina di regia | Via libera anche al decreto per le assunzioni nella P.a. (Di giovedì 6 aprile 2023) Leggi anche Emergenza Siccità, Salvini: 'decreto pronto, servono i quattrini' Via libera al dl P.a., oltre 3mila assunzioni Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha dato il via libera anche al decreto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 aprile 2023) LeggiEmergenza, Salvini: 'pronto, servono i quattrini' Viaal dl P.a., oltre 3milaIl Consiglio dei ministri, inoltre, ha dato il viaal...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : #Siccitá Oggi in #CdM il decreto per affrontare la crisi idrica. Previsto un rafforzamento delle infrastrutture e l… - RaiNews : Via libera dal Cdm anche al Decreto siccità e allo schema di decreto legislativo che riavvia la realizzazione delle… - fanpage : Via libera del Cdm al decreto Siccità, che istituisce una cabina di regia per contrastare il fenomeno, e a quello p… - TV2000it : #Siccità e #Pnrr in Consiglio dei ministri. #Berlusconi ha la leucemia cronica #6aprile #Tv2000 @tg2000it… - SoniaLaVera : RT @MediasetTgcom24: Dl Siccità, il Cdm dà l'ok al provvedimento: nasce la cabina di regia #siccità #6aprile -