Dl Cutro | notte incandescente con primi ok Nodi vanno a dopo Pasqua

Clima incandescente in commissione Affari costituzionali del Senato nella seduta di stanotte sul. Dopo vari stop and go, il giorno successivo al vertice che si è tenuto a Palazzo Chigi si sono cominciati a votare gli emendamenti al decreto sui migranti. Una seduta terminata con un blitz ...Roma, 6 apr. Clima incandescente in commissione Affari costituzionali del Senato nella seduta di stanotte sul. Dopo vari stop and go, il giorno successivo al vertice che si e' tenuto a Palazzo Chigi si sono cominciati a votare gli emendamenti al decreto sui migranti. Una seduta terminata con un blitz ...... impegnato al VinItaly, a confermare come il governo non abbia ancora individuato una cifra sulla quale assestarsi per fissare la quota di d'ingressi legali per lavoratori stranieri (che il...