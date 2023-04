(Di giovedì 6 aprile 2023) Solo qualche giorno fa in un’udienza top secret si è discusso di una separazione al centro del gossip ormai da tanto tempo: quella tra Francescoe Ilary. Nessuno è stato informato della sessione andata avanti per diverse ore, nella quale i due ex coniugi hanno cercato di trovare un accordo per quanto riguarda aspetti salienti, primo tra tutti: l’affidamento dei 3 figli. Entrambi hanno chiesto l’affidamento congiunto dei 3 figli Ma sembra che su questo punto l’ex coppia sia d’accordo. Entrambi avrebbero, infatti, chiesto l’affidamento congiunto dei ragazzi: Cristian, Chanel e Isabel. Ma voci vicine a, avrebbero fatto sapere proprio in questi giorni che l’ex capitano giallorosso, nonostante solo da poco sia trasferito a Roma Nord con la sua nuova compagna Noemi Bocchi e i figli di quest’ultima, sia intenzionato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Divorzio Totti-Blasi, lui offre 15.000 euro al mese: lei cambia la serratura alla villa all’Eur - msn_italia : Totti-Ilary, il divorzio: lui offre 15mila euro al mese ma lei rifiuta. «Vuole una barca di soldi», e ha cambiato s… - CorriereCitta : Divorzio Totti-Blasi, lui offre 15.000 euro al mese: lei cambia la serratura alla villa all’Eur - lacittanews : Ilary Blasi ha chiesto 20milioni di euro di mantenimento a Francesco Totti: la conduttrice è intenzionata a mantene… - MutiLeonilde : RT @leggoit: Totti-Ilary, il #divorzio: lui offre 15mila euro al mese ma lei rifiuta. «Vuole una barca di soldi», e ha cambiato serratura a… -

Quando non ci si mette iled il gossip dei genitori, ecco che arriva quello dei figli. Stiamo parlando della famiglia, ormai costantemente nel mirino delle cronache, rosa e non. L'accusa che sta girando sui ...La separazione e ile Blasi hanno chiesto l'affido condiviso e il giudice è naturalmente propenso a concederlo. A partire dai 12 anni di solito i figli sono però sentiti dal giudice ...... ha utilizzato per raccontare in esclusiva a Vanity Fair ildal marito Tom Brady, famoso ... Contro ogni aspettativa, Gisele e Tom, praticamente due Ilary eMade in Usa, sono riusciti in ...

Totti-Ilary, il divorzio: lui offre 15mila euro al mese ma lei rifiuta. «Vuole una barca di soldi», e ha cambi leggo.it

Leggi anche: Totti furioso con Ilary Blasi e il fidanzato Bastian, i due motivi che gli hanno fatto perdere la testa A quanto pare, Ilary non avrebbe chiesto i soldi per se stessa, poiché – stando ...Sabrina Impacciatore ha 55 anni e ora vive a Los Angeles. Recita tra i protagonisti della seconda stagione della serie tv americana "The White Lotus". In un'intervista al Corriere ...