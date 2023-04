Diva e donna, bufera sulle foto di coppia Belloni fa la lagna radical chic di Sinistra (Di giovedì 6 aprile 2023) Il pessimo esordio pubblico della compagna di schlein Diva e donna e le foto di coppiaPaola Belloni sa fare solo la lagna Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 6 aprile 2023) Il pessimo esordio pubblico della compagna di schleine lediPaolasa fare solo laSegui su affaritaliani.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : La 'Paola' indicata dalla stampa come 'fidanzata di Elly Schlein' attacca il settimanale 'Diva e Donna': 'Comunicar… - ciufforitto : @Agenzia_Ansa Si potrebbe affermare che è stata colpita da fuoco amico. L'editore di Diva e Donna è il sior Cairo p… - 24Mattino : .@paolomieli: 'Ieri Rachele Silvestri ha detto che ha dovuto fare il test del DNA al figlio per dimostrare che è fi… - Marianna9978 : RT @WeCinema: ?? #VirnaLisi è stata un’attrice di grande fascino, con la classe di una vera diva. Una donna coraggiosa e amata dal pubblico.… - SaCe86 : Paola Belloni, la compagna di Elly Schlein vs. Diva e Donna: “Il vostro un atto ingiusto, si chiama outing” -