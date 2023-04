Disturbi psicosomatici cutanei | il primo passo per guarirne è imparare ad abbracciare le proprie emozioni

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 6 aprile 2023) Mens sana in corpore sano – una mente sana in un corpo sano – è una celebre locuzione del poeta latino Giovenale divenuta di uso comune per sottolineare come mente e corpo siano interconnessi tra loro e si influenzino vicendevolmente. Prendersi cura del proprio corpo, al pari della propria mente è, quindi, fondamentale per stare bene ed essere in salute. La stessa OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia”. Tale definizione evidenzia come la salute non possa essere circoscritta al solo benessere fisico e inserisce l’aspetto psicologico a pieno titolo tra i fattori fondamentali che la condizionano. Del resto, corpo e mente sono strettamente collegati tra loro e ne sono riprova le reazioni fisiologiche provocate dagli stati emotivi. Arrossire per l’imbarazzo, ...