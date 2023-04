Diretta Berlusconi ricoverato: iniziata la chemio per la leucemia LIVE (Di giovedì 6 aprile 2023) MILANO - Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan si tratta del secondo ricovero, dopo che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 aprile 2023) MILANO - Silvioè attualmentein terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan si tratta del secondo ricovero, dopo che ...

