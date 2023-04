Diego Dolce, chi è il marito di Sveva Sagramola (Di giovedì 6 aprile 2023) Sveva Sagramola, classe 1964, è sposata con l’imprenditore Diego Dolce, nato in Argentina ma da famiglia italianissima, più precisamente di Cison di Valmarino, Treviso. Laureata in Lettere moderne alla Sapienza, l’avventura professionale di Sveva Sagramola in televisione è cominciata al fianco di Giovanni Minoli, nello storico programma Mixer, per poi lavorare anche per il programma Extra. Numerosi sono i servizi realizzati e, negli anni Novanta, un impegno televisivo su tematiche relative alla sfera giovanile. Sveva Sagramola Petra Dolce, sua figlia Nel 2010, all’età di 45 anni, Sveva dà alla luca Petra, unica figlia della coppia. La bambina nasce con parto naturale, questo va detto perché la nota conduttrice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023), classe 1964, è sposata con l’imprenditore, nato in Argentina ma da famiglia italianissima, più precisamente di Cison di Valmarino, Treviso. Laureata in Lettere moderne alla Sapienza, l’avventura professionale diin televisione è cominciata al fianco di Giovanni Minoli, nello storico programma Mixer, per poi lavorare anche per il programma Extra. Numerosi sono i servizi realizzati e, negli anni Novanta, un impegno televisivo su tematiche relative alla sfera giovanile.Petra, sua figlia Nel 2010, all’età di 45 anni,dà alla luca Petra, unica figlia della coppia. La bambina nasce con parto naturale, questo va detto perché la nota conduttrice ...

