(Di giovedì 6 aprile 2023) La Fondazione Italiana per il Cuore ha fotografato una triste realtà. Servono maggiori indicazioni sui percorsi terapeutici per una migliore gestione del paziente diabetico

Diabete, oltre 7 persone su 10 soffrono di malattie cardiovascolari ilGiornale.it

Il diabete e le malattie cardiovascolari In Italia oltre 7 persone su 10 affette da diabete soffrono anche di patologie cardiovascolari e la metà non ne è consapevole. Questa è la fosca realtà ...Consente di vedere rapidamente come l'insulina somministrata, cibo e attività fisica hanno effetti sui valori di glucosio ...