Di Marzio conferma | #Calciomercato | @sscnapoli | è ufficiale il rinnovo di #JuanJesus | il comunicato…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Di Marzio conferma: #SerieC La conferenza stampa di #Novellino … - #Marzio #conferma: ##SerieC -

... è arrivata lache il giocatore sta bene e che il tecnico potrà contare su di lui in ... a proposito del centrocampista francese il giornalista Gianluca Diha recentemente dichiarato che ...... che deve scontare l'ergastolo per omicidio, Sergio Tornaghi (classe '58), condannato all'ergastolo per l'omicidio di Renato Briano, direttore generale della Ercole Marelli, Maurizio Di(...La Corte di Cassazione franceseil no all' estradizione di 10 ex terroristi italiani . Negata, quindi, la richiesta dell'... Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Maurizio Di, Enzo Calvitti, ...

Di Marzio conferma: “Conte non vuole tornare in Italia. Prossime 3 decisive per Inzaghi” SportPaper.it

Sono queste le parole di Gianluca Di Marzio a Sky Sport sul futuro di Conte e Inzaghi, allenatori che girano attorno all'Inter. "Il futuro del Tottenham è iniziato da tempo, perché Conte aveva già fat ...Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Secondo me ci sono delle possibilità che rimanga nella società bianconera' ...