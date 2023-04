Di cosa soffre Myrta Merlino e l' indiscrezione sulla malattia di Berlusconi

(Di giovedì 6 aprile 2023) Silvioè ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni di salute del Cavaliere tengono col fiato sospeso mezza Italia e da ore si rincorrono le voci su quale potrebbe essere la reale causa dell'infezione polmonare che ha colpito il fondatore di Forza Italia. Nella puntata de L'Aria che tira in onda il 6 aprile su La7,riprende un'pubblicata dal Corriere della Sera che parla esplicitamente di leucemia. "Il Corriere della sera ci fornisce una chiave di lettura diversa e molto più angosciante - ha detto in apertura di trasmissione- La polmonite del Cavaliere sarebbe conseguenza di una forma di leucemia di cui luida un bel po' di tempo. Ho fatto un po' di telefonate e, secondo le mie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Di cosa soffre'. #MyrtaMerlino e l'indiscrezione sulla malattia di #Berlusconi #6aprile - luporoma78 : @EmilioBerettaF1 C’è qualche motivazione valida per la quale una persona debba dichiarare di cosa soffre? - Tancred68794145 : @RaiNews Il corriere della sera scrive che Berlusconi ha la leucemia, allora vi chiedo, con che cosa lo hanno curat… - marzialex75 : RT @AlanPanassiti: La ragazza soffre di disturbo di conversione. Tetra paresi di origine non organica. Se non sapete di cosa si tratta,e… - NaniPuffo : @MDBuzzo8 Qui di meraviglioso non vedo nulla, vedo un uomo che soffre e combatte a cui va tutta la mia solidarietà… -

... non manca un titolo su Reuters , che spiega più nel dettaglioè successo al leader azzurro e ... In Spagna se ne occupa La Vanguardia con il perentorio titolo: "Silvio Berlusconidi leucemia"...... che ha delle buone trovate registiche (le scene action sono coinvolgenti),troppo di una ...non va ... ma il tutto sembra avvolto da una seriosità non richiesta. La parte centrale è ...... preferiti alla semplice dimensione action tour court, anche se in alcuni momenti il film...non va La formula del thriller viene applicata in modo piuttosto convenzionale. Qualche scena d'...

Papa Francesco di cosa soffre L'operazione al polmone (da giovane) e al colon (nel 2021), la sciatalgia e la ilmattino.it

Ha destato preoccupazioni ai suoi sostenitori e ai familiari la notizia del ricovero in Terapia Intensiva di Silvio Berlusconi, presso l'ospedale San ...Terra Amara va in onda su Canale 5 e tutto si snoda intorno alle famiglie Demir e di continua a tenere i telespettatori incollati al televisore per ...