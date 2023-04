Derby di LA ai Clippers, Irving e Doncic super con Dallas (Di giovedì 6 aprile 2023) I Clippers (42 - 38) vincono il Derby di Los Angeles per l'11ª volta consecutiva. Dominando. E si avvicinano così alla qualificazione diretta ai playoff: sono quinti a Ovest, ora, davanti ai Warriors. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 aprile 2023) I(42 - 38) vincono ildi Los Angeles per l'11ª volta consecutiva. Dominando. E si avvicinano così alla qualificazione diretta ai playoff: sono quinti a Ovest, ora, davanti ai Warriors. ...

