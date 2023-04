Depistaggio Borsellino, non posso accontentarmi di una sentenza che enuncia le colpe dello Stato senza indicarne i colpevoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Trenta anni, tra qualche mese saranno trentuno anni, e finalmente arriva una sentenza che dice quello che io grido ad alta voce da trenta anni, quello che lo stesso Paolo Borsellino disse a sua moglie qualche giorno prima di quel 19 luglio 1992: “Quando sarò ucciso sarà stata la mafia ad uccidermi ma saranno altri ad avere voluto la mia morte”. E quegli altri, e lui lo sapeva, erano pezzi deviati di quello stesso Stato a cui lui aveva preStato un giuramento che ha voluto mantenere fino alla morte. La strage di Via D’Amelio è stata una strage di Stato, una delle tante stragi d Stato perpetrate nel nostro disgraziato paese da Portella della Ginestra in poi, l’Agenda Rossa è stata sottratta da uomini che vestivamo la divisa di questo Stato e non da mani di uomini della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Trenta anni, tra qualche mese saranno trentuno anni, e finalmente arriva unache dice quello che io grido ad alta voce da trenta anni, quello che lo stesso Paolodisse a sua moglie qualche giorno prima di quel 19 luglio 1992: “Quando sarò ucciso sarà stata la mafia ad uccidermi ma saranno altri ad avere voluto la mia morte”. E quegli altri, e lui lo sapeva, erano pezzi deviati di quello stessoa cui lui aveva preun giuramento che ha voluto mantenere fino alla morte. La strage di Via D’Amelio è stata una strage di, una delle tante stragi dperpetrate nel nostro disgraziato paese da Portella della Ginestra in poi, l’Agenda Rossa è stata sottratta da uomini che vestivamo la divisa di questoe non da mani di uomini della ...

