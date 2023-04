Denatalità | la cultura coreana è troppo restrittiva | le donne si ribellano coi quattro ‘no’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) di Roberta Ravello La Corea del Sud è uno dei paesi del mondo a più basso tasso di nuove nascite. Per le femministe è colpa del patriarcato, per gli uomini tradizionalisti, invece, è colpa del femminismo. Il 65% dellein età fertile dichiara non volere figli e già nel 2025 i coreani saranno il secondo popolo più anziano del mondo dopo il Qatar, con un’età media di 46,5 anni e con il 20% di over 60. Di chi è la colpa? Delle, dicono uomini coreani, a partire dal presidente. Degli uomini tradizionalisti rispondono le femministe. Questa lotta aperta ha il suo folclore. Molteescono ben vestite di casa ma con i bigodini in testa, simbolo di “ribellione estetica” contro le mannequin, incarnazione di una bellezza plastica difficile da raggiungere per la donna comune e anche stressante come aspettativa. Perché alle ...