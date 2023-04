Delegazioni di Iran e Arabia in Cina per discutere la ripresa dei rapporti Il capo della Cia Burns vola a Riyad

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) I ministri degli Esteri diSaudita esi sono incontrati oggi in. Lo scorso 11 marzo, sotto la regia di Pechino, i due storici rivali mediorientali, riferimento rispettivamente delle comunità sunnita e sciita, hanno concordato l’avvio di un percorso di normalizzazione delle loro relazioni. Il cammino è lungo e incerto ma il successo diplomatico cinese è notevole. Quello di oggi è il primo incontro formale tra diplomatici die Teheran da oltre sette anni. In un breve filmato trasmesso dalla Tv di statoiana si vedono il principe saudita Faisal bin Farhan Al Saud e il suo omologoiano, Hossein Amirabdollahian che si salutano e si siedono fianco a fianco. Letecniche dei due paesi intanto esaminando questioni come l’ espansione ...