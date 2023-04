Decreto Siccità 2023, c’è l’ok del Cdm: cosa prevede (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato un Decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della Siccità e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche. Il Decreto è su proposta del presidente Giorgia Meloni e dei ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, Con il Decreto, si introducono specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato unlegge che introduce disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto dellae per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche. Ilè su proposta del presidente Giorgia Meloni e dei ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, Con il, si introducono specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti ...

Decreto siccità, arrivano cabina di regia e commissario straordinario: le misure È stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri il testo che istituisce un comitato di controllo della situazione idrica su tutto il territorio nazionale e la figura emergenziale del Commissario, ... Dl Siccità, il Cdm dà l'ok: nasce la cabina di regia Il dl Siccità è stato approvato dal Cdm. Il provvedimento prevede lo snellimento delle procedure ... Il decreto include, tra l'altro, la nascita della cabina di regia e il commissario straordinario ... DL Siccità, via libera del Consiglio dei ministri | Staffetta Quotidiana Sospensione dei mutui, finanziamenti e canoni per concessionari di piccole derivazioni idroelettriche. È la principale norma in tema energetico del decreto Siccità approvato questa sera dal Consiglio dei ministri. La notizia completa è su... È stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri il testo che istituisce un comitato di controllo della situazione idrica su tutto il territorio nazionale e la figura emergenziale del Commissario, ...Il dlè stato approvato dal Cdm. Il provvedimento prevede lo snellimento delle procedure ... Ilinclude, tra l'altro, la nascita della cabina di regia e il commissario straordinario ...Sospensione dei mutui, finanziamenti e canoni per concessionari di piccole derivazioni idroelettriche. È la principale norma in tema energetico delapprovato questa sera dal Consiglio dei ministri. La notizia completa è su... Siccità, via libera al decreto: in arrivo multe fino a 50mila euro Today.it