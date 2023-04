Decreto Prefettizio di Napoli | “Positano e Praiano penalizzate”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“sono i centri più penalizzati daldel Prefetto di. Le direttive che disciplinano la circolazione a targhe alterne – afferma Salvatore Gagliano, imprenditore turistico della Costiera Amalfitana – sono state trasmesse senza una preventiva concertazione con la Prefettura di Salerno. Ciò determina la paradossale situazione per cui ad un auto è permessa la circolazione in Penisola Sorrentina, ma alla stessa auto nello stesso giorno è impedito di circolare sulla S.S. 163 Amalfitana, per una disciplina opposta della circolazione a targhe alterne: in pratica, un turista che si sposta in auto deve necessariamente mettere da parte l’idea di poter visitare in un giorno la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, a meno di rischiare l’elevazione di un ...