Decreto Pnrr, via libera in commissione al Senato. Più pensionati retribuiti nella pa, stabilizzazione per i precari negli enti del Sud (Di giovedì 6 aprile 2023) Primo via libera al nuovo Decreto Pnrr che riscrive la governance del piano, approvato dal consiglio dei ministri il 13 febbraio. Il provvedimento è stato licenziato dalla commissione Bilancio del Senato e approderà in Aula il 12 aprile. Molte le novità entrate nel testo. Tra le altre arriva, attraverso una proposta bipartisan, la possibilità per gli enti locali di stabilizzare i precari assunti a tempo determinato con contratti biennali nell'ambito di progetti previsti dalla politica di coesione – si parla quindi di enti del Mezzogiorno – per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Le assunzioni saranno effettuate "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta".

